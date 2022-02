Le top 10 des clubs les plus dépensiers du mercato hivernal 2022

Alors que nous avons fait le point sur les 10 transferts les plus élevés du mercato hivernal, place désormais aux clubs qui ont le plus dépensé. Sans surprise, Newcastle arrive en tête avec 102,1 millions d'euros investis cet hiver. Souhaitant se maintenir en Premier League, les Magpies ont mis les moyens avec notamment les transferts de Bruno Guimarães, Chris Wood, Kieran Trippier et Dan Burn. A la deuxième place, on retrouve la Juventus qui flirte avec la barre des 100 millions d'euros dépensés (97,7M€). La Vecchia Signora qui a investi la majorité de cet argent sur Dusan Vlahovic a aussi acheté Denis Zakaria et Federico Gatti cet hiver. Le podium est complété par le FC Barcelone dont les 55 millions d'euros dépensés l'ont été sur le seul Ferran Torres. Quatrième, Liverpool est dans une situation similaire puisque les 45 millions d'euros dépensés l'ont été sur l'ailier colombien Luis Diaz.

Cinquième, le rival Everton a changé d'ailes pour sa défense avec 39,5 millions d'euros dépensés pour les latéraux Vitaliy Mykolenko et Nathan Patterson. Sixième, Aston Villa a dépensé 30 millions d'euros dans le transfert de Lucas Digne et devance de peu Tottenham. Les Spurs qui sont septièmes ont dépensé 29M pour le transfert de Rodrigo Bentancur et le prêt payant avec option d'achat obligatoire de Dejan Kulusevski. Huitième, la Fiorentina a investi 28 millions d'euros en faisant venir Jonathan Ikoné et Arthur Cabral pour renforcer son secteur offensif. Le Zenit Saint-Pétersbourg arrive au neuvième rang avec 27,15 millions d'euros dépensés majoritairement sur Yuri Alberto, mais aussi sur Arsen Adamov et Ivan Sergeev. Enfin, Watford arrive dixième avec 24,7 millions d'euros dépensés sur Samir, Maduka Okoye, Edo Kayembe, Hassane Kamara, Samuel Kalu et Yaser Asprilla. Dans ce classement, on retrouve 6 clubs anglais, 2 équipes italiennes, une formation espagnole et un club russe. En France, l'Olympique Lyonnais (16,42M€) est le club le plus dépensier devant l'AS Monaco (11M€) et le Stade de Reims (10M€).

Le classement des clubs les plus dépensiers du mercato hivernal 2022 *

1) Newcastle United (102,1M€)

2) Juventus Turin (97,7M€)

3) FC Barcelone (55M€)

4) Liverpool (45M€)

5) Everton (37,5M€)

6) Aston Villa (30M€)

7) Tottenham Hotspur (29M€)

8) ACF Fiorentina (28M€)

9) Zenit Saint-Pétersbourg (27,15M€)

10) Watford (24,7M€)

...

17) Olympique Lyonnais (16,42M€)

...

28) AS Monaco (11M€)

...

30) Stade de Reims (10M€)

...

40) LOSC Lille (7M€)

40) OGC Nice (7M€)

Seule la part fixe du transfert est comptabilisée (les bonus et les options d'achats ne sont pas comptabilisées) *