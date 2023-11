Pays-Bas : la liste avec le très jeune Jorrel Hato

Les Pays-Bas, dans le groupe de la France pour les éliminatoires à l’Euro 2024, poursuivent leur qualification avec deux rencontres lors de cette trêve de novembre. Au programme, un match face à l’Irlande et un second face à Gibraltar. Les hommes de Ronald Koeman doivent impérativement s’imposer pour passer définitivement la Grèce (qui a le même nombre de points pour le moment).

Et pour cette trêve, l’ancien coach du Barça a décidé de dévoiler une liste de 25 joueurs avec la présence de l’homme en forme Xavi Simons. On retrouve également Van Djik, Gakpo ou encore Aké. A noter la toute première convocation du tout jeune Jorrel Hato. Le défenseur central d’à peine 17 ans joue du côté de l’Ajax Amsterdam cette saison. Il a disputé les 16 rencontres de son équipe et s’est imposé dans une équipe malade comme une référence.