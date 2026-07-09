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Coupe du Monde 2026 : le troll hilarant de KFC sur le Maroc

Par Matthieu Margueritte
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
France Maroc
winamax
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Ce soir, le Maroc affronte la France dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de l’Atlas vont-ils prendre leur revanche après leur élimination par les Français en 2022 ? Réponse ce soir à partir de 22h. En attendant, la chaine de restaurant KFC s’est amusée à troller l’équipe d’Achraf Hakimi.

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«Pour des raisons évidentes, aucune serviette ne sera disponible dans nos restaurants aujourd’hui», a posté l’enseigne de restauration sur ses réseaux sociaux. Un petit clin d’oeil taquin de la marque aux joueurs marocains surpris en train de piquer la serviette du gardien du Sénégal lors de la finale de la dernière CAN 2025.

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