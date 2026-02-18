Ligue 1
Rennes : Franck Haise dirige déjà son premier entraînement
Hier, la conciliation entre le Stade Rennais et Habib Beye devant la Commission juridique de la LFP n’a pas été concluante. Ce qui n’empêche pas les pensionnaires du Roazhon Park d’avancer sur son successeur. Sans surprise, Frank Haise (54 ans) sera l’heureux élu.
RMC Sport explique que le coach français, libre depuis son départ de Nice, est déjà au travail. Il a dirigé ce mercredi matin son premier entraînement. Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, l’officialisation de sa signature est attendue dans la journée.
