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Ligue 1

Lens-PSG pourrait encore être avancé !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi @Maxppp

Décidément, ce Lens-PSG a provoqué un véritable tollé en France. Alors que la rencontre entre Nantes et le PSG avait été reporté pour offrir une semaine de récupération entre les deux matches de 8es de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le club de la capitale a souhaité en faire de même pour souffler entre les rencontres aller et retour face à Liverpool. Mais voilà, alors que Lens s’était opposé à ce report, la LFP a fait fi de cette opposition et a décidé de reporter quand même la rencontre au 13 mai.

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Une décision qui provoque logiquement l’indignation et qui crée encore plus de tensions entre la direction du RC Lens et la LFP. Alors que le report de cette potentielle rencontre pour le titre a été actée, le calendrier des Sang et Or en est chamboulé. Mais voilà, L’Equipe explique que l’opposition entre Artésiens et Parisiens pourrait avoir lieu le 6 mai si le PSG prenait la porte en quarts de finale face aux Reds.

Pub. le - MAJ le
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