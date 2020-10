Séville explique le refus de l'offre XXL de City pour Jules Koundé

Avec le Séville FC, Jules Koundé s'est révélé aux yeux du monde du football. Grâce à sa saison complète, il a pu remporter la Ligue Europa, se rapprocher d'une convocation, et attirer l'intérêt de certains des plus grands clubs européens. Avec Manchester City en tête de liste, qui n'a d'ailleurs pas hésité à envoyer une offre de 55 millions d'euros au club andalou pour récupérer le défenseur central.

Jose Maria Cruz, le directeur général sévillan, est revenu dans Estadio Deportivo sur le mercato agité du Français : « c'était beaucoup d'argent. Mais c'est aussi un joueur qui n'est pas à brader, 21 millions, le montant qu'ils nous ont offert n'était pas suffisant, car le joueur valait plus et nous considérons qu'il vaudra plus. Il ne va pas diminuer sa valeur, il va augmenter ». Avec ces propos, il est facile d'imaginer le défenseur de 21 ans partir pour un prix record.