Sunderland : le premier message de Malick Fofana

Hier, Malick Fofana a vécu une drôle de journée. Annoncé un coup à Sunderland, l’autre à Crystal Palace, le Belge a dû patienter avant d’enfin dire oui aux Black Cats. L’OL va pouvoir récupérer environ 35 M€, bonus compris, grâce à ce deal.

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Ce matin, le Diable Rouge a adressé un premier message à son club. «Bonjour les fans de Sunderland. C’est Malick Fofana. J’ai hâte de tous vous voir bientôt.» Eux aussi après avoir tant attendu sa signature.