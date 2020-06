OM : plus que trois hommes en lice pour le poste de directeur sportif

Peu après la fin du championnat de France, l'Olympique de Marseille vivait une période compliquée. En effet, l'OM et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif espagnol, se séparaient à l'amiable. Ce départ a entraîné des questions sur André Villas-Boas, l'entraîneur portugais qui avait décidé de lier son avenir à celui de l'ex du Barça. Finalement, l'ancien technicien de Porto, de Chelsea et de Tottenham notamment, a décidé d'honorer son contrat et de rester une année de plus.

La suite après cette publicité

Le club phocéen pouvait alors entamer sa mutation et renouveler son organisation. Jacques-Henri Eyraud, le président, annonçait alors chercher deux hommes pour deux postes bien distincts. Le premier serait head of business et s'occuperait donc du marketing et des finances, quant au second, lui, serait head of football, à savoir un directeur du football dont les prérogatives se rapprocheraient plutôt d'un directeur sportif ou d'une sorte de manager général.

Deux étrangers toujours en lice

Sauf que le mercato franco-français a déjà débuté et que le fameux directeur sportif n'est pas encore là. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur ce dossier. Seul nom réellement sorti dans la presse, Olivier Pickeu. L'ancien d'Angers, licencié pour faute grave, est toujours intéressé par le poste. Fabrizio Ravanelli, l'ex-avant-centre de l'OM, a fait acte de candidature, mais comme Pierre Dréossi (ex-Rennes) ou David Wantier (ex-ASSE), il n'a pas de contacts avec l'OM.

Le quotidien régional nous apprend en revanche qu'outre Pickeu, deux autres noms sont sur la short-list des dirigeants des derniers dauphins du Paris SG en Ligue 1. Les noms n'ont visiblement pas filtré même si le journal semble savoir que l'ancien de Brescia et de West Ham notamment, Gianluca Nani, a été proposé. Il se pourrait que ce dossier se décante assez tard puisque les championnats européens ne sont pas terminés et qu'il est possible que l'homme tant recherché soit en poste ailleurs en Europe...