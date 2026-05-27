C4 : Crystal Palace s’offre le titre face au Rayo Vallecano grâce à Mateta

Pour cette cinquième édition de Ligue Conférence (C4), Crystal Palace et le Rayo Vallecano s’affrontaient en finale dans une rencontre disputée et globalement équilibrée, malgré des réalités économiques et sportives très différentes entre les deux clubs. En première période, les Espagnols ont largement pris l’initiative et se sont procuré les meilleures occasions, mais ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste face à une équipe anglaise bien organisée et solide défensivement, grâce notamment à un très bon Maxence Lacroix.

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Au retour des vestiaires, le match a basculé rapidement. À la 51e minute, le Français Jean-Philippe Mateta a ouvert le score d’un but opportuniste dans la surface, récompensant la bonne entame des Anglais. Le Rayo a ensuite réagi et a poussé pour revenir, multipliant les offensives, sans parvenir à tromper une défense de Crystal Palace restée concentrée jusqu’au bout. Solides dans la gestion de leur avantage, les Anglais ont tenu leur résultat et se sont finalement imposés (1-0), décrochant le premier trophée européen de leur histoire, au terme d’une finale globalement maîtrisée. Une fin de saison parfaite pour les internationaux français, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta, qui arriveront à la Coupe du Monde 2026 en pleine confiance.