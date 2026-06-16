Comment les Bleus ont préparé le match contre le Sénégal, énorme rixe entre supporters algériens et argentins
La préparation minutieuse de l’équipe de France avant d’affronter le Sénégal, les fans algériens et et argentins s’affrontent dans la rue, le Barça surveille une pépite pour sa défense, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.
Les joueurs sont concentrés et décontractés
D’après l’article du journal L’Équipe, l’équipe de France a minutieusement préparé ses dernières heures à l’hôtel de Newport avant son entrée en lice au Mondial face au Sénégal. Didier Deschamps a réuni ses joueurs pour un briefing vidéo tactique, suivi de discours fédérateurs menés notamment par N’Golo Kanté, qui a appelé à la prudence et à l’unité collective. Le sélectionneur a ensuite pris la parole pour désamorcer la pression médiatique et appeler ses hommes à rester à la fois concentrés et décontractés. Malgré un déplacement contraignant d’une heure et demie pour rejoindre l’ancien centre d’entraînement des New York Red Bulls, l’ambiance est restée détendue au sein des 26 Bleus, illustrée par des plaisanteries entre Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. L’effectif a ainsi conclu sa dernière séance collective sur une note sereine avant d’entamer officiellement son aventure américaine.
Un affrontement important entre les fans algériens et argentins
En Algérie, le média El Watan est déterminé avant la rencontre entre l’Algérie et l’Argentine. « Les verts à l’assaut des champions du monde », écrit le média. Les Fennecs s’apprêtent à défier l’Argentine ce mercredi 17 juin au Kansas City Stadium pour un match au sommet très attendu du groupe J. Cette rencontre phare, arbitrée par le Polonais Szymon Marciniak, se jouera devant une importante diaspora algérienne dans une enceinte modernisée de 73 000 places. Sous une météo oscillant entre 23 et 29°C, la ferveur s’est déjà emparée de Kansas City et de la ville voisine de Lawrence, totalement parées aux couleurs dominantes des Verts. Et justement, en parlant de supporters. Des Algériens et des Argentins se sont affrontés en plein milieu de Times Square. Alors que des supporters de plusieurs pays s’étaient rassemblés tranquillement, les fans des deux pays qui s’affrontent ce soir en sont venus aux mains. Les forces de l’ordre ont dû intervenir. Le vrai affrontement doit se jouer sur le terrain et pas ailleurs, avec une Algérie qui connaît « la fin de l’éclipse », comme l’écrit L’Équipe. C’est la première participation à un Mondial depuis 2014 pour l’équipe de Petkovic. Mahrez n’avait d’ailleurs joué que 72 minutes.
Vitor Reis pisté par Barcelone
Le FC Barcelone s’intéresse de près au défenseur central Vitor Reis pour renforcer sa charnière en 2027. Propriété de Manchester City et prêté cette saison à Gérone, le Brésilien plaît beaucoup à Deco et Hansi Flick pour sa maîtrise technique, sa vitesse et son audace. Le club catalan a déjà initié des contacts avec le City Group pour négocier un prêt assorti d’une option d’achat, profitant des bonnes relations entre Deco et Hugo Viana. Courtisé également par Carlo Ancelotti et figurant dans la pré-liste du Brésil pour le Mondial 2026, Reis représente l’une des plus grosses ventes de l’histoire de Palmeiras, un montant qui était de 37 millions d’euros. En parallèle, alors que la piste Luka Vušković a été écartée, le Barça continue de s’activer sur le marché pour recruter Julián Álvarez et conserver João Cancelo.
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