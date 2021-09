Ce que propose Chelsea à Antonio Rüdiger pour prolonger

L'avenir d'Antonio Rüdiger ne passera peut-être pas par Chelsea. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Blues, le défenseur central allemand ne semble pas pressé de prolonger et pour cause. Le principal protagoniste souhaiterait en effet réfléchir à la possibilité de signer un dernier gros contrat dans une équipe prestigieuse. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivraient avec attention l'évolution de ce dossier.

En parallèle, les Blues tentent de convaincre leur joueur de parapher un nouveau bail. Selon les informations du Telegraph, le club londonien aurait ainsi proposé un salaire hebdomadaire de plus de 140 000 euros. Une offre éconduite par l'international allemand qui perçoit plus de 100 000 euros par semaine. Rüdiger lui viserait plutôt un salaire de 200 000 euros environ par semaine, comme Romelu Lukaku et N'Golo Kanté ou encore Timo Werner. Pas sûr que les dirigeants de Chelsea soient enclins à répondre favorablement à cette requête...