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Australie : quand 100 mouettes perturbent un match à Melbourne

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mouettes @Maxppp

Une scène insolite s’est produite vendredi lors d’un match de A-League entre le Melbourne Victory et les Newcastle Jets. Dans le temps additionnel, plus d’une centaine de mouettes ont envahi la pelouse au moment où les visiteurs s’apprêtaient à tirer un coup franc potentiellement décisif. Les oiseaux, regroupés près de la ligne de touche, ont perturbé la préparation des joueurs.

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🇦🇺 This time, seagulls have also joined the Australian League. 🕊️
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Face à cette situation inattendue, les joueurs de Newcastle, dont Lachlan Bayliss et Eli Adams, ont opté pour une combinaison rapide plutôt qu’un centre, rendu difficile par la présence des mouettes. L’action n’a finalement rien donné et la défense de Melbourne Victory a repoussé le danger. Les oiseaux se sont envolés après la reprise du jeu et la rencontre s’est conclue sur un score nul (2-2).

Pub. le - MAJ le
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