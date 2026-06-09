La furieuse réaction de l’Atlético de Madrid à l’offre du Real pour Julian Alvarez

Le feuilleton Julián Álvarez a d’un coup repris de l’intérêt. Il y a quelques minutes, le Real Madrid a révélé à travers un communiqué avoir transmis une offre, refusée, aux Colchoneros de 150 M€ pour l’attaquant argentin. « Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l’a rejetée en invoquant la clause de résiliation du contrat du joueur ». Celle-ci s’élève à 500 M€.

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Ce communiqué a de quoi interpeller en Espagne. L’Araignée est surtout courtisée par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Difficile donc d’analyser la stratégie de la Casa Blanca dans ce dossier, si ce n’est de court-circuiter son homologue catalan. La réaction de l’Atlético de Madrid ne s’est pas fait attendre non plus avec cinq émojis d’un visage pleurant de joie, telle une vulgaire réponse sur un canal de discussions quelconque. Ce n’est pas tout.

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L’Atlético ironise sur le Real Madrid

Deux nouveaux messages sur le réseau social X ont été publiés dans la foulée, comme pour mieux expliquer le geste et la réaction des Matelassiers : « Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? »

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Le 3e et dernier message est tout aussi ironique. « P.S.: Puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de "voler" des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid ». Cet échange sur X ne manquera pas d’étonner dans la manière de faire et dans le ton employé. Nous sommes davantage de l’humour internet, du trolling que dans la réaction par communiqué officiel entre deux des plus grands clubs du monde. Nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises.