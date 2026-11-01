Al-Ittihad se positionne sur Abdoul Koné

Abdoul Koné plaît en Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Ittihad est intéressé par le défenseur central du RB Leipzig en vue du prochain mercato hivernal. Formé au Stade de Reims, le joueur de 21 ans avait rejoint l’écurie allemande en janvier dernier contre un montant de 21 millions d’euros, avant d’être prêté au club champenois pour terminer la saison passée. Le natif de Neuilly-sur-Seine avait disputé 28 rencontres de Ligue 2 sous les couleurs rémoises.

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée en Allemagne, Abdoul Koné peine cependant à obtenir du temps de jeu. Cette saison, il n’a disputé qu’une seule rencontre avec le RB Leipzig, avec seulement trois petites minutes jouées en Bundesliga contre Elversberg (4-0), le 24 octobre dernier. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ dès le mois de janvier, alors qu’Al-Ittihad surveille son profil.