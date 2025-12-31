Menu Rechercher
Le Barça améliore son offre pour la pépite Hamza Abdelkarim

Le Barça a renforcé son offensive pour recruter Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant d’Al Ahly âgé de 17 ans, en améliorant certains points de son offre. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana ont notamment revu à la hausse le pourcentage d’une éventuelle revente, porté de 10 % à 15 %, dans l’espoir de convaincre le club égyptien. Si Al Ahly donne son accord dans les prochains jours, Abdelkarim pourra rejoindre le Barça Atlètic dès ses 18 ans le 1er janvier, et ainsi renforcer une attaque privée de ses éléments majeurs, Víctor Barberá et Òscar Gistau, tous deux blessés de longue durée.

L’avant-centre gaucher, qui s’est illustré lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec 2 buts, a récemment été contraint de sortir sur blessure face à Al Mokawloon, victime d’une contusion à la cheville. Malgré ce coup dur, le profil d’Abdelkarim séduit le club catalan, déjà habitué à prospecter le marché africain, comme avec le recrutement d’Ibrahim Diarra, autre talent remarqué lors de la même compétition. Le Barça reste donc en attente de la réponse d’Al Ahly pour finaliser l’opération. Affaire à suivre…

