Un journaliste de So Foot condamné à 7 ans de prison en Algérie pour "apologie du terrorisme"

Ce dimanche, le journaliste sportif français Christophe Gleizes, qui collabore notamment pour So Foot, a été condamné à sept années de prison ferme au terme d’un contrôle judiciaire de 13 mois. Comme indiqué par Reporters sans frontières, un appel sera toutefois «interjeté dès demain, lundi 30 juin». Arrivé en Algérie en mai 2024 pour un sujet sur le club de la Jeunesse Sportive de Kabylie, Christophe Gleizes a finalement été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou et placé sous contrôle judiciaire, pour être «entré dans le pays avec un visa touristique», pour «apologie du terrorisme» et «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national».

« Ces dernières accusations, sans fondement et totalement réfutées, sont dues au fait que le journaliste avait eu des contacts, en 2015 et 2017, avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou, par ailleurs responsable du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021 », a cependant indiqué l’ONG de défense de la presse. «Sa condamnation à 7 ans de prison n’a aucun sens et ne démontre qu’un fait: rien n’échappe à la politique aujourd’hui et la justice algérienne a manqué une importante occasion de sortir par le haut dans cette affaire», a par ailleurs ajouté le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin.