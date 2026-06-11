OL : Afonso Moreira veut rejoindre Leverkusen !

Comme nous vous le révélions hier, le Bayer Leverkusen aimerait boucler le transfert d’Afonso Moreira. Le club allemand discute avec l’OL dans cette optique et selon nos informations, les négociations avancent dans le bon sens de club à club.

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De son côté, le joueur a l’envie de rejoindre Leverkusen, un an après avoir rejoint l’OL. Pour rappel, l’attaquant portugais de 21 ans avait débarqué dans l’anonymat total en provenance de la réserve du Sporting. L’opération est donc en très bonne voie. Si celle-ci arrive à son terme, elle devrait rapporter plus de 30 M€ (bonus compris) au club rhodanien qui devrait réaliser une juteuse plus-value sur un joueur acheté seulement 2 millions d’euros. A noter enfin que 20 % de cette somme ira au Sporting CP, comme cela avait été négocié lors du transfert du virevoltant portugais à l’OL l’été dernier.