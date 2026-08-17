Liverpool a trouvé un accord contractuel avec Ibrahim Mbaye !

Liverpool est décidément admiratif des ailiers du Paris Saint-Germain. Alors que l’intérêt du club de la Mersey pour Bradley Barcola, mis à l’écart par le club parisien en attendant la fin du mercato, n’est plus à démontrer, les Reds sont également passés à la vitesse supérieure pour Ibrahim Mbaye. Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé entre le joueur de 18 ans et le club anglais sur les termes d’un contrat de cinq ans.

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Également annoncé sur le dossier de l’international sénégalais (15 sélections), le Bayer Leverkusen n’a pas les faveurs du joueur formé au PSG. Désireux de renforcer son attaque et, notamment, son côté droit après le départ de sa légende Mohamed Salah, Liverpool a fait de Mbaye l’une de ses principales cibles pour cette fin de mercato estival. Barré par la forte concurrence en attaque à Paris, le natif de Trappes est l’objet depuis plusieurs semaines de sirènes venues d’Angleterre.

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Discussions toujours en cours pour Barcola

Les arrivées de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts ont quasiment scellé son avenir du côté de la capitale. Désormais, les discussions vont s’accélérer entre le PSG et Liverpool pour boucler le transfert du joueur, qui n’a par ailleurs pas disputé la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (victoire, 2-1), mercredi, ni le Trophée des Champions à Lens (défaite, 1-0), dimanche.

Dans le même temps, les pourparlers se poursuivent pour Bradley Barcola malgré un écart entre les deux parties sur le prix du transfert de l’ex-Lyonnais. Une offre est attendue dans le courant de la semaine. Son arrivée devrait également coïncider avec le départ de Cody Gakpo, suivi par Tottenham. Plus que jamais, l’axe Liverpool-Paris sera à suivre lors des derniers jours de cette fenêtre des transferts estivale 2026.