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Équipe de France : un hommage à Didier Deschamps serait prévu en 2027

Par Sasha Nahon
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Didier Deschamps devrait bien être honoré par la Fédération française de football, mais pas lors de ce rassemblement d’octobre. Selon les informations du Late Football Club sur Canal+, un hommage à l’ancien sélectionneur des Bleus est « dans les tuyaux » pour 2027, même si aucune date n’a encore été arrêtée. Deschamps a quitté son poste en juillet dernier après quatorze années et 185 matchs à la tête de l’équipe de France, avec notamment une Coupe du monde en 2018 et une Ligue des nations en 2021.

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La FFF n’a en revanche rien prévu pour Deschamps lors des rencontres face à l’Italie, le 2 octobre, puis la Belgique, le 5 octobre, au Stade de France. Le retour des Bleus à domicile aurait pu constituer une première occasion de célébrer l’ancien sélectionneur, mais l’attention sera notamment tournée vers le retour de Zinédine Zidane dans l’enceinte. Surtout, la Fédération ne dispose actuellement d’aucun cadre officiel pour organiser les hommages aux grandes figures de l’équipe de France. Une réflexion est justement menée autour de la création d’un « Hall of Fame » des Bleus, qui permettrait à l’avenir d’institutionnaliser ce type de célébrations.

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