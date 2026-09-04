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Ligue 1

OM : Bruno Genesio a testé Ulisses Garcia à un nouveau poste

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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Face aux besoins de l’Olympique de Marseille de vendre pour renflouer ses caisses, Bruno Genesio a perdu plusieurs joueurs à différents postes, notamment au milieu. Arthur Vermeeren est reparti de son prêt, tandis que Quinten Timber a été vendu à Crystal Palace durant les dernières heures du mercato. Ajoutez à cela la blessure de Geoffrey Kondogbia et vous obtenez un entrejeu dégarni. Mais à deux jours d’affronter le Paris FC, Bruno Genesio a confié que le latéral gauche Ulisses Garcia pourrait jouer les dépanneurs au milieu.

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« Kondogbia est blessé, on a besoin de milieux supplémentaires, Kamissoko a rejoint le groupe pour dimanche. Ça permet aux jeunes de saisir des opportunités. On a aussi testé des joueurs à d’autres postes. Ulisses Garcia a été testé dans un poste au cœur du jeu, j’estime qu’il a des qualités pour jouer à ce poste. Il faut trouver des solutions, c’est notre job, on l’a accepté », a-t-il confié en conférence de presse.

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