Équipe de France : un ancien international français ravi du retour de Kylian Mbappé sur le côté gauche

Pour cette première sous Zinédine Zidane, Léo Dubois retient surtout la victoire et les choix forts du nouveau sélectionneur. Malgré un score étriqué, l’ancien international français estime que les Bleus ont répondu présent dans un contexte particulièrement difficile en Turquie. « Moi, j’ai trouvé que c’était un bon match. En Turquie, surtout dans ce stade, ce n’était pas facile. Pour une première, c’est positif de gagner », a-t-il expliqué au Parisien, avant de souligner le choix de positionner Kylian Mbappé à gauche, une décision qui a rapidement porté ses fruits. « Le choix de mettre Kylian à gauche a payé, c’est lui qui marque. Le 0-1 est suffisant, même si beaucoup de personnes voulaient voir plus de spectacle. On joue avec ce qu’il y a, et c’est très bien. On en verra davantage lors des prochains matchs. »

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L’ancien joueur de l’OL s’est également montré très favorable au trio offensif aligné par Zidane, avec Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé dans l’axe et Michael Olise à droite. « Kylian, j’ai toujours défendu le fait qu’il avait les qualités pour jouer à gauche. Je pense que c’est son meilleur poste », assure-t-il, estimant que les trois joueurs « peuvent très bien fonctionner comme ça » avec davantage d’automatismes. Dubois a aussi salué l’influence déjà perceptible de Zidane dans la gestion du groupe : « je pense aussi que c’est l’influence de Zinedine Zidane, qui a donné de la confiance à ses joueurs. D’ailleurs, il les met dans la position où il pense qu’ils pourront le mieux s’exprimer. Malgré le contexte, il n’y a pas eu de stress apparent sur les visages. Il injecte de la tranquillité. » Voilà qui est dit alors que Mbappé semble, lui, quelque peu frustré de ce nouveau rôle…