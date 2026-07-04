Le LOSC prépare une future vente d’Ayyoub Bouaddi à plus de 100M€ !

Auteur d’une saison remarquable avec Lille, Ayyoub Bouaddi s’est définitivement révélé aux yeux du grand public lors de cette Coupe du monde. À seulement 18 ans, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas s’est imposé comme un titulaire indiscutable grâce à sa maturité, sa sérénité et son intelligence de jeu. Des prestations qui n’ont fait que renforcer l’intérêt des plus grands clubs européens. Depuis le début du tournoi, les rumeurs fusent à son sujet. Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, le PSG ou encore Manchester United suivent tous de près l’international marocain (6 sélections), dont la valeur ne cesse de grimper à mesure qu’il enchaîne les performances de haut niveau.

La suite après cette publicité

Avant même le début du Mondial, Olivier Létang, président du LOSC, avait déjà fixé le ton concernant un éventuel départ de son joyau. Interrogé sur RMC au sujet d’une offre de 50 millions d’euros, le président du LOSC avait été catégorique, conscient qu’il risquait de devoir gérer ce dossier cet été. « 50 millions ? Non, ça, ce n’est pas suffisant. Si quelque chose arrive avec un montant extraordinaire, les mots sont galvaudés, donc extraordinaire ça veut dire beaucoup d’argent. Quand je dis extraordinaire, c’est quelque chose d’extraordinaire. Là, on est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub. » Un message fort envoyé aux prétendants du milieu de 18 ans. Mais un message désormais actualisé après l’enchaînement de matches du Marocain au Mondial.

La suite après cette publicité

Au moins 100 millions

Ce samedi, dans un entretien accordé à Eurosport, le dirigeant nordiste a remis une couche et n’a pas caché que le dossier s’annonçait brûlant. « De très nombreux clubs sont intéressés par lui, mais très peu peuvent se l’offrir aujourd’hui. Il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et a une marge de progression encore très importante. Il n’a que 18 ans et tout l’avenir devant lui. Il est concentré pour continuer à grandir et tout gagner. » Une déclaration qui illustre à quel point le LOSC estime son joueur, désormais considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Puis Létang a subtilement donné un indice sur le prix qu’il faudra débourser pour convaincre Lille. « Comment répondre à cette question… J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson (ndlr : 135 millions d’euros environ) ou Sandro Tonali (ndlr : 115 millions d’euros environ), qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans. » En prenant pour référence des transferts dépassant assez largement les 100 millions d’euros, le président lillois envoie un avertissement aux prétendants : pour arracher Bouaddi cet été, il faudra probablement réaliser l’un des plus gros du marché estival.