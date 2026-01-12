OM : Roberto De Zerbi est encore malade du Trophée des Champions

Jeudi dernier, l’OM a connu une véritable désillusion en finale du Trophée des Champions. Après avoir réalisé une belle prestation face au PSG au Koweït, le club de la Canebière était à deux doigts de remporter son premier trophée depuis 2012. Finalement, Marseille s’est écroulé dans les dernières secondes et Gonçalo Ramos a marqué en toute fin de match pour égaliser. Aux tirs au but, le PSG a pu compter sur un grand Lucas Chevalier pour remporter encore une fois ce trophée. Un crève-cœur pour les Olympiens et pour Roberto De Zerbi. Présent ce lundi en conférence de presse, le coach italien a avoué qu’il avait encore à travers de la gorge cette rencontre :

«Le Trophée des champions m’a vraiment touché. Je m’en rappellerai toute ma vie. Les progrès qu’on doit faire ne passent pas par les matchs, mais l’entraînement : tout donner et ne rien prendre pour acquis. Il faut trouver un équilibre jusqu’au coup de sifflet final et pas la 85e minute. On paie trop cher cette chose. Cela détruit notre saison. Les seules améliorations que je peux apporter sont le cœur et la détermination. Si vous voulez, venez dans le vestiaire, et voyez ce que je dis avant le match. Vous verrez s’ils ont du caractère, sont prêts à prendre un rouge ou deux-trois mois de prison pour gagner un match. Avec un peu plus de rage et de méchanceté, ces situations pourraient se transformer de façon négative.»