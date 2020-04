Manchester United contraint de lancer un grand dégraissage, Moise Kean prend très cher en Angleterre

Quatre joueurs de MU sur le départ

L'été va être agité à Manchester United. Alors que les Red Devils envisagent le recrutement, notamment, de Jadon Sancho et Jack Grealish. Ole Gunnar Solksjaer en aurait fait ses deux objectifs pour le prochain mercato avec un but secondaire : rajeunir l'effectif des Mancuniens. Pour cela, avec la crise du coronavirus, qui a entraîné l'arrêt des championnats, MU va devoir vendre quelques joueurs. Ceci afin de faire de la place dans un effectif fourni, mais aussi afin de dégager de l'argent pouvant servir au recrutement de Sancho et Grealish. Pour cela, comme le rapporte The Sun, quatre joueurs seraient sur le départ et ne seraient pas retenus en cas de belles offres. Il s'agit de Marcos Rojo, Andreas Pereira, Jesse Lingard et Paul Pogba. Solskjaer se serait résigné à perdre le Français après des mois de combat pour le garder. Avis donc aux amateurs qui auraient envie de recruter la Pioche.

Moise Kean va être sévèrement puni

C'est la polémique du week-end en Angleterre. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient le jeune attaquant d'Everton, Moise Kean, faisant la fête dans sa maison avec une vingtaine de personnes. Alors que les rassemblements sont interdits en Angleterre, les images ont fait du bruit. Ce matin, plusieurs journaux du pays relaient que le club de Liverpool est furieux contre son joueur et qu'il va lui infliger une sévère amende suite à cet écart de comportement. Le Daily Mail, qui le traite de «Covidiot», estime que le montant de l'amende sera de 100 000 livres, soit 115 000 euros. The Guardian ou encore le Daily Mirror pensent que ce sera beaucoup plus élevé que ça. Aux alentours de 160 000 livres, soit 183 000 euros.

Rakitic veut rester au Barça mais...

Le feuilleton Ivan Rakitic se poursuit au FC Barcelone. Alors qu'un bon nombre de rumeurs envoient le Croate loin du Camp Nou lors du prochain mercato, le milieu de terrain a tenu à répondre à cela. Dans une interview donnée au média croate Sportske Novosti, Rakitic indique que son objectif est de disputer l'Euro avec son pays en 2021. Et pour cela il compte bien rester à Barcelone en allant au bout de son contrat. Cependant, la presse catalane, qui se fait souvent le relais des dirigeants catalans ne l'entend pas de cette oreille-là. L'Esportiu ce lundi matin en remet une couche en expliquant que l'avenir du vice-champion du monde 2018 devrait s'écrire loin de Barcelone. En effet, le club blaugrana pense qu'il est arrivé en fin de cycle et qu'il a loupé le coche en le conservant cet hiver, alors que plusieurs clubs voulaient le recruter.