Coupe du Monde 2022 : la Norvège renonce au boycott

Alors que les voix s'étaient élevées en Norvège pour un boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le pays du Nord de l'Europe ne va finalement pas aller au bout de ses menaces. En effet, un congrès exceptionnel a été organisé aujourd'hui et un vote a été réalisé par la Fédération norvégienne de football.

Avec 368 voix contre boycott et 121 en faveur, la Norvège ne va pas sortir des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un choix sûrement guidé par la réglementation de la FIFA qui aurait pu priver aussi la Norvège de la Coupe du monde 2026 puisque cette dernière se serait exposée à des sanctions. Mais pas d'inquiétude pour les Norvégiens, avec six points sur neuf possibles en qualification pour le Mondial et une quatrième place provisoire derrière la Turquie, les Pays-Bas et le Monténégro, ils ont des chances de boycotter la compétition grâce à leurs prestations.