Quand Diego Maradona a failli signer dans un club colombien

Un épisode méconnu de la jeunesse de Diego Maradona refait surface dans un long format de L’Équipe explore, « Diego au pays des narcos ». À la fin des années 1970, alors qu’il éclatait comme grand espoir du football mondial à Argentinos Juniors, le jeune numéro 10 a été courtisé par le club colombien de l’América de Cali, dirigé par Miguel Rodríguez Orejuela, baron de la drogue et cofondateur du puissant Cartel de Cali. Lors d’un déjeuner organisé dans un somptueux hôtel de Cali en février 1980, Maradona, 19 ans, a découvert l’extravagance de son hôte : piscine olympique, court de tennis, bowling, discothèque et garage rempli de voitures de luxe. Un décor qui a littéralement ébloui le gamin de Villa Fiorito, plongé pour la première fois dans un univers d’une fortune démesurée.

Le repas, composé de queue de homard, bife de chorizo et churrasco, a été l’occasion pour le neveu du narcotrafiquant de glisser à Maradona une proposition hors norme : « 3 millions de dollars en cash pour venir jouer six mois à l’América, ça te dit ? » Si l’offre représentait un salaire colossal pour une période très courte et qu’elle séduisit le jeune Argentin, le transfert ne se concrétisera finalement pas. Malgré cet échec, le lien entre Maradona et l’América de Cali perdurera, au point que, des décennies plus tard, il aurait pu en devenir l’entraîneur si un dirigeant n’avait pas mis un terme au projet. Pour rappel, le mythique joueur argentin a notamment évolué à Naples, à Boca Juniors ou encore au FC Barcelone.