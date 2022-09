PSG : Galtier pas fan du turnover pour les gardiens

La suite après cette publicité

Le match de Gianluigi Donnarumma contre la Juventus Turin n'a pas laissé que des bons souvenirs. Si le portier italien a réalisé des parades décisives, il est aussi coupable sur le but encaissé avec une mauvaise sortie aérienne. De quoi relancer Keylor Navas et imaginer une rotation dans les buts ? Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a été très clair en conférence de presse.

« Le turnover à ce poste là, non. Je ne suis pas ce genre d’entraineur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que Gigio est encore un jeune gardien. On a relevé une mauvaise appréciation sur un corner. Je préfère retenir les deux arrêts décisifs. Évidemment que j’en ai parlé avec lui. Je préfère un gardien qui sorte sur les coups de pied arrêtés, avec beaucoup de présence dans les airs. Il a le physique, la technique et le jump. Je ne veux pas que ça le freine sur ce que je veux voir de lui. Il n’y aura pas de turnover. Et je relève les deux arrêts décisifs très difficiles. » Le PSG affronte Brest samedi à 17 heures.

