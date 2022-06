Inter, Chelsea : les détails financiers du retour choc de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

115 millions d'euros. On a beau parler d'Eden Hazard, d'Ousmane Dembélé, de Philippe Coutinho ou même de Neymar à un degré moindre, c'est peut-être bien Chelsea qui a fait la plus mauvaise opération financière de ces dernières années. Revenu à Stamford Bridge en véritable star après avoir cartonné du côté de l'Inter, Romelu Lukaku n'a pas réussi à faire parler la poudre à Londres.

Comme un poisson dans l'eau du côté de l'Inter sous les ordres d'Antonio Conte, le buteur des Diables Rouges n'a clairement pas connu la même réussite avec Thomas Tuchel. Il a terminé cet exercice 2021/2022 avec 8 buts en 26 rencontres de Premier League, dont 16 en tant que titulaire, et n'est pas vraiment considéré indispensable par le tacticien allemand.

Quelques millions séparent les deux clubs

Depuis quelques jours, les médias italiens comme allemands évoquent la possibilité d'un retour en Italie. Et une opération allant dans ce sens commence à prendre de plus en plus d'ampleur, au point que la Gazzetta dello Sport en dévoile certains détails. Dans son édition du jour, le média transalpin explique qu'un retour est très proche d'être conclu, et qu'il n'y a quelques détails à régler.

Chelsea réclamerait ainsi 15 millions d'euros aux Intéristes pour le prêt de Romelu Lukaku, là où les Lombards en ont offert 10 pour l'instant. Autant dire que les deux parties sont proches de trouver un accord qui arrangerait bien tout le monde. Autant dire qu'Inzaghi va être gâté cet été si on lui ramène le goleador belge et Paulo Dybala en plus...