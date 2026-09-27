Équipe de France : les mots forts de Zidane sur le nouveau rôle de Dembélé

Arrivé à la tête de l’équipe de France avec plusieurs idées fortes, Zinédine Zidane a notamment décidé de repositionner Rayan Cherki dans un milieu à trois. Mais le sélectionneur avait également une idée bien précise pour Ousmane Dembélé, un rôle que l’attaquant connaît déjà parfaitement au PSG. Utilisé en numéro 9 par Luis Enrique depuis deux saisons, le Ballon d’Or 2025 a retrouvé ce positionnement face à la Turquie, où Zidane l’a installé à la pointe de son attaque. Un choix que le sélectionneur français semble particulièrement apprécier, surtout pour l’activité de Dembélé sans ballon. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Zidane a ainsi expliqué qu’il appréciait autant son apport dans l’utilisation du ballon que son travail dans le pressing.

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« Sur la performance d’Ousmane Dembélé contre la Turquie ? J’ai beaucoup apprécié ce qu’il a fait sur le terrain, avec le ballon et surtout sans le ballon. Il nous a été très utile dans la pression qu’on a faite. On pense simplement à Ousmane quand il a le ballon, mais c’est vrai qu’il est capable de faire des grandes choses, que ce soit sur le côté ou devant, même sans le ballon. Il est très intelligent dans le pressing », a notamment glissé le nouveau coach des Bleus sur l’attaquant du PSG.