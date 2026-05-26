Argentine, Miami : le communiqué médical sur Lionel Messi est tombé

Les nouvelles étaient rassurantes lundi sur l’état de santé de Lionel Messi (38 ans). Sorti par précaution lors du match entre l’Inter Miami et Philadelphie, l’international argentin n’inquiète plus l’Argentine à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. Miami a en effet confirmé cette nuit que son capitaine souffrait d’une surcharge musculaire.

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« Le capitaine de l’Inter Miami CF a dû quitter le terrain hier (avant-hier, ndlr), dimanche 24 mai, lors du match contre le Philadelphia Union, en raison d’un malaise physique. Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d’une surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche. Le calendrier de son retour à l’activité physique dépendra de son évolution clinique et fonctionnelle », peut-on lire dans le communiqué. Messi ne rejouera sans doute plus avec Miami ces prochaines semaines et peut désormais se concentrer sur la sélection albiceleste.