Angleterre : premières pour Jarrod Bowen et James Justin

En vue de la Ligue des Nations où l'Angleterre est placée dans un groupe relevé avec la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, le sélectionneur Gareth Southgate a annoncé sa liste. On peut noter quelques surprises avec les premières convocations de Jarrod Bowen (West Ham) et de James Justin (Leicester).

La suite après cette publicité

Les latéraux Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Kieran Trippier (Newcastle) réalisent leur retour tout comme Fikayo Tomori sacré champion d'Italie avec l'AC Milan. On retrouve aussi des cadres comme Harry Maguire, Declan Rice, Raheem Sterling ou encore Harry Kane.