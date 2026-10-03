Menu Rechercher
Commenter 21
UEFA Nations League

Le like polémique de Cristiano Ronaldo enflamme le Portugal !

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique avec le Portugal. Alors que sa place et son rôle au sein de la sélection font plus que jamais débat, le quintuple Ballon d’Or - qui a pris la décision de quitter le rassemblement après avoir été placé sur le banc par Jorge Jesus - a « liké » une publication de Filipe Melo affirmant que « personne n’arrive à la cheville de Cristiano ». Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui intervient dans un contexte déjà tendu autour du capitaine portugais.

La suite après cette publicité

Ce « like » a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux, certains y voyant une manière pour Ronaldo d’affirmer son statut au sein de la Seleção. À 41 ans, l’attaquant reste un cadre de la sélection, mais son utilisation fait désormais davantage débat, notamment alors que le Portugal cherche progressivement à préparer la succession de sa génération dorée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier