Le like polémique de Cristiano Ronaldo enflamme le Portugal !

Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique avec le Portugal. Alors que sa place et son rôle au sein de la sélection font plus que jamais débat, le quintuple Ballon d’Or - qui a pris la décision de quitter le rassemblement après avoir été placé sur le banc par Jorge Jesus - a « liké » une publication de Filipe Melo affirmant que « personne n’arrive à la cheville de Cristiano ». Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui intervient dans un contexte déjà tendu autour du capitaine portugais.

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Ce « like » a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux, certains y voyant une manière pour Ronaldo d’affirmer son statut au sein de la Seleção. À 41 ans, l’attaquant reste un cadre de la sélection, mais son utilisation fait désormais davantage débat, notamment alors que le Portugal cherche progressivement à préparer la succession de sa génération dorée.