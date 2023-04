Girona - Real Madrid : les compositions officielles

La 31e journée de Liga débute avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Girona (coup d’envoi 19h30, un match à suivre en direct sur FM). Les Madrilènes, deuxièmes avec 65 points à onze unités du Barça, ne jouent plus grand chose en championnat et sont en préparation en vue des deux grosses échéances de la fin de saison : la demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City (9 et 17 mai) et la finale de Coupe du Roi face à Osasuna (6 juin). Onzième avec 38 pts, Girona est installé en milieu de tableau avec huit unités d’avance sur Valence, premier relégable.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti doit composer sans Alaba, Benzema, Ceballos, Courtois, Hazard et Mendy. C’est Lunin qui gardera le but. Militao et Rudiger forment la charnière avec Nacho à gauche et Carvajal à droite. Kroos, Modric et Valverde sont alignés au milieu tandis que devant Rodrygo va jouer avant-centre avec Vinicius Jr et Asensio à ses côtés. Les Français Camavinga et Tchouaméni débutent sur le banc. Côté catalan, Michel est également privé de nombreux joueurs (Herrera, Lopez, Roca,…) mais reste fidèle à son 4-1-4-1. Castellanos est préféré à Stuani devant. Au milieu, on retrouve Romeu ou encore Tsygankov. Derrière, Miguel et Bueno font leur retour dans le onze.

Les compositions officielles :

Girona : Gazzaniga - Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Miguel – Romeu – Couto, Tsygankov, Martín, Riquelme - Castellanos.

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho – Valverde, Kroos, Modric – Asensio, Rodrygo, Vinicius Jr.