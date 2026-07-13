Coupe du Monde 2026 : la FIFA négocie un changement de dernière minute

À quelques jours des quatre dernières rencontres de la Coupe du Monde 2026, la FIFA et la FIFPRO sont en négociations afin d’adopter de nouvelles mesures concernant les fortes chaleurs. Les discussions portent notamment sur l’instauration de seuils précis de température et d’humidité qui pourraient entraîner le report, la suspension ou l’annulation d’un match lorsque les conditions sont jugées dangereuses pour la santé des joueurs.

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Cette possible modification de dernière minute intervient après plusieurs rencontres disputées dans des conditions extrêmes aux États-Unis, où les températures et l’indice de chaleur ont dépassé les recommandations de la FIFPRO. Les deux organisations cherchent désormais à renforcer les protocoles existants et à définir des règles plus strictes avant la suite de la compétition.