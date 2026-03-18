Ligue des Champions : le Portugal en extase après la remontada du Sporting face à Bodo/Glimt !

Le football portugais tient son épopée. Alors que beaucoup voyaient le Sporting CP condamné après la gifle reçue au match aller, les hommes de Rui Borges ont réalisé l’impossible dans un stade José Alvalade en fusion. Ce mercredi matin, les kiosques de Lisbonne à Porto ne parlent que de ça. Le pays s’est réveillé avec un sentiment de fierté retrouvée, porté par une équipe qui a su forcer son destin au bout du suspense.

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Pour le quotidien Record, le mot est lâché en lettres géantes jaunes sur fond vert : « Brutal ! ». Le journal souligne une « remontée spectaculaire » qui garantit au Sporting une place parmi les huit meilleures équipes d’Europe. Même son de cloche du côté d’O Jogo, qui titre également « Brutal », évoquant une « exhibition écrasante » et une « nuit épique » marquée par le talent de Maxi Araújo et Rafael Nel, les héros de la prolongation. De son côté, A Bola préfère parler d’une « Noite Perfeita » (Nuit parfaite, ndlr). Le journal souligne que le Sporting a été « dévastateur dès la première minute » et loue la résilience d’un groupe qui a su égaler sa meilleure performance historique dans la compétition.

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Un clin d’œil mystique à l’histoire du club

Cette qualification ne relève pas seulement du miracle sportif, elle semble inscrite dans les astres. Comme le souligne la presse portugaise ce matin, l’histoire bégaye de façon spectaculaire : il y a tout juste 62 ans, jour pour jour (le 18 mars 1964), le Sporting réalisait un exploit identique en Coupe des Coupes. Après avoir perdu 4-1 à Old Trafford face à Manchester United, les « Héros de 64 » avaient renversé les Red Devils sur le même score de 5-0 à Lisbonne.

Six décennies plus tard, le destin a voulu que les Vert et Blanc sortent à nouveau une « main pleine » (cinq buts) pour effacer un retard de trois buts au match aller. Un « rugissement mémorable », comme le souligne Record ce matin, qui fait écho à la plus grande victoire du club dans la compétition (5-0 contre le club maltais de Floriana en 1970/71) et ramène le club en quarts de finale, un stade qu’il n’avait plus atteint depuis 1983.

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Maxi Araújo, l’homme qui a transfiguré les Lions

Pourtant, la tâche était immense. Mais les Lions ont mangé les Norvégiens tout cru. Gonçalo Inácio a lancé les hostilités (34e), imité par l’inévitable Pote (61e). C’est Luis Suárez qui a remis les compteurs à zéro sur penalty (78e), arrachant une prolongation méritée. S’il y a un nom que tout le Portugal scande ce matin, c’est bien celui de Maxi Araújo. Désigné homme du match par l’ensemble de la presse spécialisée (avec des notes de 9/10), l’Uruguayen a été le moteur de cette remontada. Absent lors du naufrage à l’aller pour cause de suspension, son retour a transfiguré le visage du Sporting. Comme le souligne O Jogo, Araújo a mis « du souffle, de la tête et du cœur » dans chaque action. Aligné dans un rôle d’ailier ultra-offensif, il a harcelé la défense de Bodo/Glimt avant de délivrer Alvalade à la 92e minute. Ce but salvateur, marqué avec un sang-froid de pur finisseur, a scellé le passage des Lions devant au score cumulé.

Un but qu’il qualifie lui-même de plus important de sa carrière : «C’est une émotion immense. C’est une nuit qui restera dans l’histoire. On savait qu’on pouvait le faire. On avait vu leur point fort à l’aller, mais eux n’avaient pas encore vu le nôtre chez nous», a-t-il confié à la fin du match au micro de Sport TV, les yeux encore embués de larmes. L’international uruguayen a d’ailleurs révélé la force mentale qui régnait dans le vestiaire : « On a dit beaucoup de choses, que c’était impossible… mais nous, on y croyait. On a montré qu’à la maison, nous sommes très forts. C’est un rêve de marquer en Champions ici.» Au-delà de ses statistiques (9 passes clés, 17 duels disputés), son émotion à la sortie du terrain, en larmes, restera l’image forte de cette soirée. Pour la presse lusitanienne, c’est l’acte de naissance du « Super Maxi » sur la scène internationale. Le Sporting n’a pas seulement gagné, il a étouffé son adversaire : les statistiques sont d’ailleurs sans appel avec 39 frappes à 8, 16 corners à 4, et une possession de balle outrageuse (59%). Un festival offensif conclu par le jeune Rafael Nel (120e+1).

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Rui Borges réclame du respect

En conférence de presse, l’entraîneur Rui Borges, souvent critiqué, comme pour ses choix tactiques au match aller, a savouré sa revanche : « Continuez à dire que l’entraîneur est faible et n’a pas les capacités pour le Sporting. Je veux plus de respect, vous oubliez que l’entraîneur a été champion du Portugal (ndlr: la saison passée) », a-t-il lancé avec ironie en conférence de presse. Une sortie pleine de caractère qui reflète l’état d’esprit de son équipe. Désormais, le Sporting attend de pied ferme son prochain adversaire en quarts, qui pourrait être l’Arsenal de Viktor Gyökeres.

Des retrouvailles auxquelles Borges n’est pas contre : « ce sera toujours un plaisir de le retrouver, car il nous a beaucoup apporté et c’est quelqu’un que nous estimons et apprécions beaucoup. » Mais avant de penser à la suite, Lisbonne va fêter ses héros. Comme le résume si bien A Bola ce matin, c’est une « histoire à raconter aux petits-enfants ».