PSG : Vitinha rend complètement dingue l’Allemagne

Ce vendredi, avant la conférence de presse de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Un bulletin qui était très attendu dans la capitale, mais aussi du côté de Munich. En effet, tout le monde attendait d’en savoir plus sur l’état de santé de Vitinha, sorti sur blessure dimanche dernier face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (défaite 2-1). Les champions de France ont ainsi écrit à son sujet : ⁠«l’inflammation du talon droit de Vitinha évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel.» Interrogé sur son milieu de terrain, Luis Enrique a semblé un poil agacé : «tu m’as posé la question il y a deux jours, rien n’a changé.» Malgré tout, son état évolue positivement selon les derniers échos.

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Ce qui peut rassurer, même si cela ne confirme pas qu’il sera remis pour affronter le Bayern Munich mardi soir en 1/2 finale aller de Ligue des Champions. Un rendez-vous capital pour les tenants du titre, qui seront forcément meilleurs avec leur milieu. Cette saison, l’ancien du FC Porto a participé à 45 matches toutes compétitions confondues cette saison. Le temps de marquer 7 buts et de délivrer 10 assists. Précieux dans l’entrejeu, le Portugais est très important aux yeux de Luis Enrique et du PSG. L’an dernier, il avait été primordial dans la conquête de la Ligue des Champions. Du côté de l’Allemagne, son cas fait forcément parler. Avec ou sans lui, ce n’est pas pareil. Sky Germany en est bien conscient.

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Une blessure qui fait causer

«Le PSG, adversaire du Bayern, craint pour son milieu de terrain vedette Vitinha avant le duel de Ligue des champions. Il est le pilier du jeu de l’adversaire du Bayern en demi-finale, le meneur de jeu de l’équipe du Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des champions à Munich il y a un an. Vitinha est le maître à jouer et le cerveau du PSG. Cependant, sa participation au match contre le Bayern Munich est incertaine. Le joueur de 26 ans est peut-être le facteur le plus important pour le jeu de l’équipe de l’entraîneur Luis Enrique et de l’équipe nationale portugaise, avec laquelle il a également remporté la Ligue des Nations l’année dernière, huit jours après le triomphe en Ligue des champions avec le PSG.»

Sky poursuit : «même si Luis Enrique a souligné que son équipe devait accomplir sa mission sans Vitinha et qu’il avait pleinement confiance en ses remplaçants, l’absence du joueur portugais serait un coup dur pour les champions en titre. " Je ne vois pas de meilleur milieu de terrain, dans aucune équipe au monde ", avait déclaré l’entraîneur du PSG.» Un avis que partage le Süddeutsche Zeitung, qui l’a comparé « à la légende du Barça, Xavi Hernandez, pour sa vision du jeu et, compte tenu de son dynamisme lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter, a évoqué des similitudes avec Lothar Matthäus.» De son côté, Bild évoque un «suspense autour d’une superstar blessée» et se demande si «ce joueur clé sera absent», avant d’évoquer un possible coup de bluff de Paris.

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La presse allemande évoque un possible coup de bluff

«Les supporters du Paris Saint-Germain, adversaire du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, s’inquiètent pour l’un de leurs joueurs clés : le maestro du milieu de terrain, Vitinha (26 ans), s’est blessé au pied droit dimanche dernier lors du match de Ligue 1 contre Lyon (1-2) et a dû être remplacé après seulement 39 minutes de jeu. La grande question : le joueur portugais sera-t-il forfait pour le premier des deux matchs de Ligue des Champions mardi à Paris, ou le PSG bluffe-t-il ? Le club parisien a pour l’instant seulement annoncé dans un communiqué que Vitinha souffrait d’une inflammation du talon. Le club n’a pas encore précisé de durée d’indisponibilité, et on ignore donc officiellement si Vitinha sera rétabli mardi.»

Bild ajoute : «la participation de la superstar est-elle tenue secrète uniquement pour maintenir l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany (40 ans), et son staff dans l’ignorance le plus longtemps possible, compliquant ainsi leur préparation ? Le Belge est apparu très détendu vendredi, assurant à tous que son attention restait entièrement concentrée sur le match de Bundesliga de samedi à Mayence. Interrogé à ce sujet par Bild, il a simplement déclaré : "bien sûr, je suis au courant, mais je n’aurai pas de réponse à cette question avant trois jours"» Ce qui est sûr, c’est que la presse allemande se questionne sur la présence ou non de Vitinha mardi soir. Pour Sky, il sera déterminant. «L’an dernier, il avait dû céder le trophée à son coéquipier Ousmane Dembélé. S’il parvient à conserver son titre en Ligue des champions avec le PSG, Vitinha figurera sans doute parmi les favoris pour le Ballon d’Or.» L’Allemagne aimerait ne pas croiser sa route dans les prochains jours. Paris, en revanche, aimerait compter sur lui.