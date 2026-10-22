La presse dépitée par les clubs français, la guerre est déclarée entre Bruno Fernandes et Michael Carrick

Les clubs français n’y arrivent pas

“Lens sans défense”, placarde le journal L’Équipe après la défaite du RC Lens. Le club du Nord échoue face à Bruges, une lourde défaite 3-0 en terres belges. Malgré une bonne première période proposée par les Lensois, les Belges ont fait preuve de réalisme avec un but juste avant la mi-temps et un autre juste après qui ont fait très mal. Le quotidien sportif pointe du doigt les limites du turnover du RC Lens. Yannick Cahuzac a encore modifié son onze, les joueurs n’ont pas le même niveau de forme, et cela s’est ressenti. Pour le coach, c’est clair, “tout le monde n’a pas la capacité d’enchaîner les matchs à haute intensité”. Florian Thauvin n’était d’ailleurs même pas sur le terrain, il a lui-même demandé d’être sur le banc. Le Figaro parle d’un Lens qui coule et qui reçoit une leçon de réalisme. Ce qu’il faut retenir de cette soirée, c’est que Lens est 27e du classement de la Ligue des Champions. Pour La Voix du Nord, c’est un zéro pointé ! Pour Lens et pour Lille, les deux clubs du nord. L’Équipe revient d’ailleurs en détail sur la soirée lilloise. Le média parle d’une équipe aux abois. Battu à domicile par Galatasaray 4-2, le LOSC a concédé un troisième revers de rang en Ligue des Champions et confirmé sa fragilité défensive sur la scène européenne. Seule lueur dans cette soirée assombrie par l’inattention de l’arrière-garde lilloise, le jeune Soriba Diaoune, 19 ans, qui a signé un doublé étincelant pour sa première titularisation en C1, s’attirant les éloges de son entraîneur Davide Ancelotti.

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Haute tension entre Bruno Fernandes et Michael Carrick

Au bord du gouffre après la déroute 4-1 face à Côme et un bilan catastrophique de deux victoires en onze matchs, Manchester United est en crise. Bruno Fernandes a remis en question la tactique de Michael Carrick hier soir. Une semaine après que Lisandro Martinez a rompu les rangs pour critiquer ses patrons d’Old Trafford, Fernandes a blâmé les décisions du staff. ‘C’est une décision du staff de ne pas presser en un contre un et parfois de laisser de l’espace derrière et d’essayer de récupérer le ballon, de les attendre", a déclaré le capitaine. "Ce n’est pas la première fois. Nous sommes partis du mauvais pied et ils ont marqué très tôt". Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait dire que Carrick s’était trompé de tactique, Fernandes a ajouté : "c’est au manager et au personnel de le dire, pas à moi. Parfois, il faut être plus courageux sous pression, prendre le risque d’appuyer haut et de les mettre mal à l’aise."" Dans la foulée, Michael Carrick est apparu hors de lui en conférence de presse. Le technicien anglais a ouvertement remis en cause l’engagement de son effectif déclarant que « si vous ne courez pas, vous n’allez pas gagner ». Il a, du coup, recadré sèchement son capitaine Bruno Fernandes. Assurant ne pas craindre pour son poste et donner tout son possible pour le club, l’entraîneur de Manchester United s’est dit aligné sur la frustration des supporters, admettant n’avoir pas du tout aimé l’attitude désinvolte affichée par ses joueurs sur le terrain.

La presse anglaise satisfaite par le match d’Arsenal

Pour le Daily Mail, le nul arraché par Arsenal sur la pelouse du Bayern Munich (2-2) constitue un véritable acte fondateur pour les hommes de Mikel Arteta, capables de bousculer le géant bavarois chez lui. Mais la soirée a été ternie par la sortie sur blessure de Bukayo Saka dès la dixième minute, touché derrière le genou, un gros sujet d’inquiétude pour les Gunners comme pour le sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Entré en jeu au pied levé, Eberechi Eze a parfaitement pallié cette absence en ouvrant le score sur un service de Martin Ødegaard. Les Londoniens repartent d’Allemagne avec un point précieux et amplement mérité. “Une défaite ici n’aurait pas été un désastre pour Arsenal et Arteta, mais cela aurait semblé révélateur. Après la banalité de la courte victoire de dimanche en Premier League à Nottingham Forest, c’était comme si Arsenal avait besoin de quelque chose à ramener de Bavière”, a analysé le média anglais dans ses pages intérieures.