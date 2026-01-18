Menu Rechercher
Manchester United ne lâche pas Carlos Baleba

Carlos Baleba à Brighton

La direction de Manchester United est prête à tout durant cette fenêtre hivernale. Le club anglais voit son effectif pris dans un violent tourbillon, notamment avec l’arrivée d’un nouveau coach, Michael Carrick, et serait sur plusieurs coups. Désormais, c’est dans l’axe du jeu que les Mancuniens souhaitent recruter. Avec le potentiel départ de Bruno Fernandes (33 ans) en Arabie saoudite, les dirigeants de Premier League tiennent tête à Brighton et veulent absolument s’offrir les services du jeune Camerounais, Carlos Baleba. À 22 ans, le milieu de terrain est dans une période cruciale de sa carrière. Par ailleurs, comme le rapporte Mirror, United devra signer un chèque de 115 M€ aux Seagulls.

Sous contrat jusqu’en 2028 chez le douzième du championnat, le joueur ne serait pas en mesure de quitter le club immédiatement puisque sa direction a clairement prononcé qu’il n’était pas à vendre. Cependant, l’espoir qu’un accord puisse être conclu durant l’intersaison est toujours étudié chez les Red Devils. Fabian Hurzeler, son coach, pourrait donc voir un élément important dans son onze prendre la porte de sortie.

