OL : John Textor dément l’arrivée du directeur sportif de Crystal Palace

Après son passage devant la DNCG mercredi, John Textor a tenu à répondre personnellement aux rumeurs parues dans les médias quant à l'arrivée à Lyon de l'actuel directeur sportif de Crystal Palace, Douglas Freedman. « Fake news. Dougie Freedman se concentre sur Palace, à regarder les matchs dans toute l'Europe », a ainsi commenté le probable futur propriétaire de l'Olympique Lyonnais sur son compte Twitter.

Pour rappel, ce même Douglas Freedman avait été aperçu dans les travées du Groupama Stadium à l'occasion de la rencontre entre les Gones et l'OGC Nice (1-1), vendredi dernier. En tout cas, une chose est certaine : la probable future arrivée de l'homme d'affaires américain à la tête du club rhodanien va, dans les semaines à venir, faire couler beaucoup d'encre.

Fake news, all of it…@CPFC Dougie Freedman is lock focused on Palace; watches games all over Europe…makes me glad all over! 🦅🔴🔵🦅 https://t.co/qVCzuWwDpy