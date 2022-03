PSG : un retournement de situation improbable se profile pour Mauricio Pochettino !

La suite après cette publicité

Un peu plus d'un an après son arrivée dans la capitale française et à l'heure où le Paris Saint-Germain semble déterminé à s'offrir les services de Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino est plus que jamais sur le départ comme nous vous le révélions ces dernières semaines. Fatigué sur le plan sportif et extra-sportif malgré les bons résultats du Paris Saint-Germain et en désaccord constant avec son directeur sportif Leonardo (en témoigne le transfert avorté de Tanguy Ndombélé lors du dernier mercato hivernal), le technicien argentin fait alors logiquement l'objet des plus belles convoitises sur la scène européenne et notamment du côté de l'Angleterre.

D'ores et déjà contacté par Manchester United fin novembre dernier alors qu'Ole Gunnar Solskjaer se voyait remercié par le club mancunien, le natif de Murphy continue toujours d'entretenir des liens outre-Manche. Toujours fortement lié à une possible arrivée sur le banc des Red Devils alors que le club d’Old Trafford cherche à nommer un nouvel entraîneur permanent cet été pour succéder à Ralf Rangnick, l'Argentin aurait cependant un tout autre projet dans l'esprit une fois que la page parisienne sera définitivement tournée. Ainsi, d'après les dernières informations de talkSPORT, Pochettino serait enclin à rejoindre... Tottenham, son ancien club.

Convoité par les Red Devils, Mauricio Pochettino donnerait sa priorité aux Spurs !

Coach des Spurs entre 2014 et 2019, l'ancien défenseur du PSG n'a jamais totalement été oublié dans le nord de Londres et le board de Tottenham serait clairement disposé à le faire revenir comme l'affirmait récemment le Telegraph. Une envie qui semble bel et bien réciproque au regard des propos tenus par Alan Brazil, journaliste chez talkSPORT et source proche de Tottenham : «Pochettino n'ira pas à United. Manchester United a été averti par le directeur sportif du PSG Leonardo que Pochettino n’a pas l’intention de quitter Paris. Eh bien, je vous le dis tout de suite, ce n’est pas le cas. Pochettino veut revenir en Premier League et il veut revenir avec Tottenham. Il veut revenir aux Spurs, je ne dis pas que ça va arriver, mais c’est ce qu’il veut.»

Des mots forts qui viennent alors alimenter, un peu plus, un possible come-back de Pochettino au sein du club londonien, qui plus est à l'heure où Manchester United place également ses pions sur Erik ten Hag ou encore Carlo Ancelotti et où la situation d'Antonio Conte, coach des Spurs depuis novembre dernier, interroge. Certes, l'Italien a redressé les résultats d'une équipe moribonde mais l'aventure prend malgré tout une tournure spéciale. Dernièrement, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer sa direction à de nombreuses reprises pour sa gestion du mercato d'hiver. Un départ dans les prochaines semaines ou en fin de saison ne surprendrait donc personne et certainement pas Daniel Levy. Prêt à tout pour rapatrier Pochettino, le patron des Spurs pourrait donc finir par arriver à ses fins...