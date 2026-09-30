Chris Smalling signe au FC Porto

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Après deux ans passés en Arabie saoudite, le défenseur central anglais Chris Smalling (37 ans) est de retour en Europe. Libre de tout contrat, l’ancien joueur de l’AS Roma et de Manchester United s’est engagé avec le FC Porto jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒓𝒐𝒐𝒎 𝒇𝒐𝒓 𝒂 𝒏𝒆𝒘 𝑫𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏 🐉



Bem-vindo, Chris Smalling💙 pic.twitter.com/Mgs0Oz6xlY — FC Porto (@FCPorto) September 30, 2026

« Le FC Porto vient de recruter un nouveau défenseur doté d’une expérience internationale et ayant fait ses preuves dans les meilleurs championnats du monde : Chris Smalling a signé un contrat valable jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire, et vient renforcer les champions nationaux sans frais de transfert », peut-on lire dans le communiqué publié par le club portugais.