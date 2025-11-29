Barça : Lewandowski a donné sa réponse à Fenerbahçe

Robert Lewandowski aurait déjà donné sa réponse à Fenerbahçe concernant une éventuelle arrivée lors du mercato hivernal. L’attaquant de 37 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2026, a décliné l’offre du club turc, préférant rester en Catalogne au moins jusqu’à l’été prochain selon Mundo Deportivo. Malgré les rumeurs d’un transfert en janvier, l’option Fenerbahçe semble désormais écartée. Cependant, l’AC Milan, quant à lui, reste dans la course pour le recruter libre à l’issue de son contrat actuel : lors du prochain mercato estival.

Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il prenait son temps pour décider de son avenir, Lewandowski a réitéré son positionnement sur TVP Sport : il n’est pas pressé de prolonger son contrat avec le Barça et souhaite examiner toutes ses options avant de trancher. Son avenir reste donc ouvert, mais une arrivée en Turquie dès cet hiver n’en fait plus partie, laissant planer l’incertitude sur ses prochaines décisions tout en confirmant sa volonté de rester à Barcelone pour le moment. Le Polonais est encore un attaquant ultra-décisif : il est déjà à 10 buts toutes compétitions confondues, en seulement 9 matchs titulaires.