Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : Lewandowski a donné sa réponse à Fenerbahçe

Par Allan Brevi
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Robert Lewandowski aurait déjà donné sa réponse à Fenerbahçe concernant une éventuelle arrivée lors du mercato hivernal. L’attaquant de 37 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2026, a décliné l’offre du club turc, préférant rester en Catalogne au moins jusqu’à l’été prochain selon Mundo Deportivo. Malgré les rumeurs d’un transfert en janvier, l’option Fenerbahçe semble désormais écartée. Cependant, l’AC Milan, quant à lui, reste dans la course pour le recruter libre à l’issue de son contrat actuel : lors du prochain mercato estival.

La suite après cette publicité

Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il prenait son temps pour décider de son avenir, Lewandowski a réitéré son positionnement sur TVP Sport : il n’est pas pressé de prolonger son contrat avec le Barça et souhaite examiner toutes ses options avant de trancher. Son avenir reste donc ouvert, mais une arrivée en Turquie dès cet hiver n’en fait plus partie, laissant planer l’incertitude sur ses prochaines décisions tout en confirmant sa volonté de rester à Barcelone pour le moment. Le Polonais est encore un attaquant ultra-décisif : il est déjà à 10 buts toutes compétitions confondues, en seulement 9 matchs titulaires.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Süper Lig
Barcelone
Fenerbahce
Robert Lewandowski

En savoir plus sur

Liga Liga
Süper Lig Süper Lig
Barcelone Logo Barcelone
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier