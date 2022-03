Kevin Prince Boateng va faire du cinéma avec Sylvester Stallone

Le milieu offensif Kevin-Prince Boateng arrive tout doucement en fin de carrière. Le joueur de 34 ans passé par Tottenham, Milan, Schalke 04 ou encore le FC Barcelone porte désormais les couleurs de l'Hertha Berlin depuis l'été dernier. Après 14 matches disputés avec son club formateur, l'international ghanéen pourrait prendre sa retraite à l'issue de son contrat soit en juin prochain. Dans un entretien avec le Corriere della sera, il a fait une déclaration assez surprenante puisqu'il a expliqué qu'il allait faire une série autobiographique avec l'acteur américain Sylvester Stallone.

«Une amitié est née avec lui et je suis en train de faire une série télévisée inspirée de ma vie, mais pas sur le football. J'ai grandi sans père, nous étions plusieurs frères, j'ai quitté la maison à 15 ans, je n'avais rien. Nous envisageons que Stallone fasse la narration et nous jouons tous les deux de petits rôles. Nous voulons montrer la douleur et les blessures qui sont nécessaires pour y arriver» a-t-il expliqué. S'il n'a pas confirmé qu'il arrêtera sa carrière, il ne manque pas de projets pour la suite et veut créer son propre spectacle.