Eliminatoires CM - Europe

EdF : le voyage polémique de Kylian Mbappé à Dubai

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Vendredi, la Fédération Française de Football a communiqué sur le cas Kylian Mbappé (26 ans), auteur d’un doublé et d’une assist la veille face à l’Ukraine. «Les internationaux Manu Koné, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé sont remis à la disposition de leur club (…) Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid.» Mais le Real Madrid a assuré que le Français sera présent lors du prochain match des Merengues. Ce qui relance, selon RMC Sport, les rumeurs concernant une possible blessure diplomatique de KM10.

Le média français ajoute d’ailleurs que l’ancien joueur du PSG s’est envolé vendredi matin directement pour Dubai. Un voyage de 6h40 en avion, plus long que le vol Paris-Bakou (5h10 en moyenne). RMC Sport ajoute qu’il a passé une partie de son séjour à l’hôtel Atlantis The Royal ainsi qu’au sein d’un club de padel avec les frères Lucas et Theo Hernandez. Une virée qui risque de faire parler puisque certains lui reprochent d’avoir esquivé la rencontre des Bleus face à l’Azerbaïdjan.

Pub. le - MAJ le
France
Kylian Mbappé

