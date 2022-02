Les académies de Monaco et de l'OL rapportent très gros !

À travers l'Europe, la formation a pris une place de plus en plus importante au sein des clubs et certains ont même bâti une partie de leur réputation dessus comme l'Ajax Amsterdam ou le FC Barcelone. Ces jeunes joueurs formés sont aussi l'occasion de développer une source de revenus puisque les coûts de formation paraissent vite dérisoires après un transfert à plusieurs millions d'euros. Le Centre International d'Étude du Sport (CIES) qui est basé à Neuchâtel en Suisse vient de livrer son tout dernier rapport et il concerne les sommes engrangées pour les transferts de joueurs formés depuis l'été 2015. La France est particulièrement bien placée.

Highest incomes from transfers of players graduated from the club's youth academy since 2015 🤑

🥇 @AS_Monaco €2⃣4⃣6⃣ M

🥈 @realmadrid €2⃣3⃣6⃣ M

🥉 @OL €2⃣2⃣8⃣ M

Exclusive top 50 worldwide 🌐 list in @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 👉 https://t.co/tghZEGeHLc pic.twitter.com/eaYKpM6AX6 — CIES Football Obs (@CIES_Football) February 28, 2022

En effet, la palme de l'académie ayant obtenu le plus d'argent grâce à la vente de ses joueurs formés au club est l'AS Monaco. Le club de la principauté a glané 246 millions d'euros sur les 7 dernières années. Le transfert phare est bien entendu celui de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain contre 180 millions d'euros mais on peut aussi penser aux transferts de Layvin Kurzawa (PSG, 25 M€) et Yannick Carrasco (Atlético, 15 M€). Réputé comme un club qui sait bien vendre et qui sait bien formé, l'AS Monaco devance de justesse le Real Madrid. La Fabrica des Merengues est une source immense de talents et Alvaro Morata (Juventus 20 M€ et Chelsea 66 M€) est celui qui a rapporté le plus d'argent aux Merengues.

Lyon sur le podium, Rennes aux portes du top 10

La Casa Blanca a d'ailleurs glané 236 millions d'euros sur les sept dernières années avec la vente de ses joueurs formés au club. Le podium est complété par un autre club français : l'Olympique Lyonnais. Les Gones qui ont notamment vu partir une génération dorée composée de Samuel Umtiti (FC Barcelone, 25 M€), Alexandre Lacazette (Arsenal, 53 M€) ou encore Corentin Tolisso (41,5 M€) disposent d'une réputation solide dans le domaine de la formation. Le club rhodanien a obtenu 228 millions d'euros sur les sept dernières années grâce à la vente de ses joueurs formés au club. Derrière, le top 10 est composé d'autres académies prestigieuses avec l'Ajax Amsterdam, Benfica, l'Atalanta ou encore Schalke 04.

Le Stade Rennais est la troisième formation française du classement et arrive à la treizième place. Les Bretons qui ont notamment vendu Eduardo Camavinga au Real Madrid l'été dernier contre 31 millions d'euros possèdent également d'une belle expertise dans ce domaine. Économiquement, les Rouges et Noirs ont fait de gros bénéfices puisqu'ils ont vendu des jeunes talents de leur académie pour une somme totale de 101 millions d'euros sur ses 7 dernières années. L'AS Saint-Étienne avec notamment Wesley Fofana (Leicester) et William Saliba (Arsenal) a vendu pour 83 millions d'euros et arrive au 17e rang tandis que les Girondins de Bordeaux sont 19es avec 78 millions d'euros de ventes.

Le classement des clubs qui ont obtenu le plus d'argent sur des joueurs formés depuis l'été 2015

AS Monaco (France, 246 M€) Real Madrid (Espagne, 236 M€) Olympique Lyonnais (France, 228 M€) Ajax Amsterdam (Pays-Bas, 211 M€) Benfica (Portugal, 202 M€) Atalanta (Italie, 182 M€) Bayer Leverkusen (Allemagne, 177 M€) PSV Eindhoven (Pays-Bas, 142 M€) Liverpool (Angleterre, 131 M€) Schalke 04 (Allemagne, 126 M€)

...

Stade Rennais (France, 101 M€)

...

AS Saint-Étienne (France, 83 M€)

...