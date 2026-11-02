Liverpool : Mac Allister se fait dézinguer

Arsenal est sorti vainqueur de son duel face à Liverpool à Anfield dimanche après-midi, mais le match a donné lieu à plusieurs litiges arbitraux. Liverpool se plaint par exemple d’un penalty non sifflé pour un tirage de maillot sur Isak. Un autre fait de jeu concerne le milieu argentin Alexis Mac Allister, et a fait jaser sur le plateau de Skysports après la rencontre. En deuxième période, Mac Allister se rend coupable d’une faute sur Odegaard, qui reste au sol. L’Argentin, coutumier du fait, vient provoquer le Norvégien en l’invectivant et en ajoutant une petite claque sur la nuque. Les joueurs d’Arsenal réagissent et Madueke se présente face au milieu des Reds. Les deux hommes se placent un court instant front contre front, et l’Argentin s’écroule, simulant un coup de tête reçu.

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« Il faut vraiment dénoncer ces comportements et dire : “C’est honteux”. C’est ridicule et ça doit cesser. Je ne peux plus le supporter. (…) Dans le cadre du jeu, il faut rappeler à l’ordre les joueurs qui ont ce genre de comportement. Mac Allister est ridicule », a taclé Jamie Carragher, pourtant ancien joueur de Liverpool. « C’est embarrassant. C’est la faute de Mac Allister, car il gifle Odegaard alors qu’il est à terre, ce qui est inutile. Bravo à la VAR, car elle a reconnu que la chute de Mac Allister était embarrassante », a renchéri Gary Neville. « Il essaie de le provoquer, et c’est un phénomène courant dans le championnat ; ce n’est pas seulement le cas de Mac Allister. Tous les joueurs du monde font ça, c’est le jeu. Il savait exactement ce qu’il faisait et, au final, ça n’a pas marché pour lui. Vous avez essayé de piéger un homme et il n’a pas mordu à l’hameçon », a conclu Daniel Sturridge. Rappelons également que Gabriel s’est lui aussi rendu coupable d’une simulation grossière dans la rencontre pour tenter d’obtenir une expulsion adverse.