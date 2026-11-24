Le FC Barcelone réalise un début de saison globalement satisfaisant, même si tout n’a pas été parfait pour les hommes d’Hansi Flick. En tête du classement en Liga et bien positionné en Ligue des Champions, les Blaugrana ont souvent montré de belles choses dans le jeu, portés par une animation offensive séduisante et qui a déjà inscrit 51 buts en 13 matches de championnat. Quelques désillusions sont toutefois venues ternir ce premier bilan, avec les défaites particulièrement cuisantes face au PSG, en Ligue des Champions, et au Real Madrid en Liga. Deux revers qui ont mis en lumière certaines limites de l’effectif, surtout dans un secteur défensif encore trop poreux pour faire la différence face à de grosses escouades.

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C’est justement l’un des grands dossiers qui anime actuellement les coulisses du club catalan : faut-il recruter un défenseur central lors du prochain mercato hivernal ? La direction sportive, emmenée par Deco, étudie cette possibilité sans avoir encore arrêté de décision. Le Barça souhaite renforcer son axe défensif, mais les contraintes du fair-play financier compliquent sérieusement les choses. De plus, les récentes prolongations de Raphinha et de Xavi Espart ont réduit les marges de manœuvre du club, qui ne compte pas se précipiter sur le marché. D’après les échos de l’autre côté des Pyrénées, l’idée serait de recruter un joueur confirmé, habitué aux exigences du très haut niveau et capable d’apporter immédiatement une véritable concurrence.

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Alejandro Baldé est la clé du mercato hivernal du Barça

Les besoins défensifs du Barça ont néanmoins été quelque peu relativisés ces derniers jours. La remontée spectaculaire face à Villarreal (3-2), accompagnée de la prestation remarquée de Gerard Martín, a permis de calmer une partie des inquiétudes autour de l’arrière-garde catalane comme le rapporte SPORT. Alors que certains supporters réclamaient un renfort urgent pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes européennes, cette performance a rappelé que l’effectif actuel disposait encore de ressources intéressantes. Pour autant, une bonne prestation ne suffit pas nécessairement à effacer les lacunes observées depuis le début de saison. La direction sportive reste donc attentive aux opportunités, avec une ligne directrice claire : recruter uniquement si le profil proposé apporte une réelle plus-value.

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Enfin, un autre dossier pourrait considérablement influencer les plans de Deco : celui d’Alejandro Balde. Toujours d’après les informations du quotidien SPORT, le latéral gauche souhaiterait étudier la possibilité d’un départ, une situation connue en interne et susceptible de faire évoluer les plans du club. Officiellement, Deco a toutefois assuré que le Barça ne comptait pas se séparer de son joueur, sauf si celui-ci venait lui-même à demander son départ. Une éventuelle vente pourrait néanmoins offrir davantage de marge financière et faciliter l’arrivée d’un défenseur central. À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise. Vous l’aurez compris, le mercato d’hiver du Barça pourrait être bien plus calme qu’attendu.