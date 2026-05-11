Chelsea passe la seconde avec Xabi Alonso !

Libre de tout contrat depuis son limogeage du Real Madrid, Xabi Alonso fait partie des entraîneurs ciblés par Chelsea pour la succession de Liam Rosenior. Et il semble que les Blues ont décidé de passer à l’action.

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The Athletic et AS assurent que les Londoniens ont pris contact avec le champion du monde 2010 espagnol. Ce dernier est ouvert aux discussions et Chelsea serait une belle opportunité de rebondir dans un top club anglais après la fin de la rumeur d’un retour à Liverpool.