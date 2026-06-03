Bordeaux : accord trouvé avec Gérard Lopez pour la vente du club !

L’avenir des Girondins de Bordeaux devait se décider ce fameux soir du 16 mai. Au coude-à-coude avec La Roche-sur-Yon pour la montée en Ligue 3, la formation de Rio Mavuba a encore échoué dans le sprint final et restera une saison de plus en N2 (qui deviendra National dès la saison prochaine). Dans la foulée de ce nouvel échec sportif, la presse locale annonçait une nouvelle que la plupart des supporters bordelais attendaient avec impatience : Gérard Lopez discutait bien d’une possible vente du club.

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Très vite, les contours de ce rachat se dessinent. Gérard Lopez négocie avec Franck Tuil, propriétaire du fonds d’investissement Sparta Capital Management, basé à Londres. Les négociations sont avancées avec l’investisseur français pour une prise de participation majoritaire dès cet été et Gérard Lopez garderait tout de même des intéressements financiers en cas de remontée. Les deux hommes se connaissent depuis le rachat du LOSC en 2017 par le groupe Elliott. Franck Tuil a déjà rencontré par deux fois le maire de Bordeaux ainsi que la direction opérationnelle du Haillan. Preuve du sérieux du projet. Depuis, alors que le club s’apprête à passer devant la DNCG, il n’y avait pas eu de nouvelles. Mais ce mercredi, tout s’est accéléré.

La fin de 5 ans de Gérard Lopez

Selon les informations de France Bleu, confirmées par L’Equipe, un accord de principe vient d’être trouvé entre Gérard Lopez et Sparta Capital. Franck Tuil accompagné de ses associés Gilles Frétigné et Cédric Boghanim, vont récupérer 67% des parts du club et permettre aux Girondins de Bordeaux de débuter une nouvelle ère. Tuil et Frétigné avaient notamment participé au dossier de reprise du LOSC (2017) et de Lens (2016). Désormais, selon France Bleu, les deux camps ont signé un «"term sheet" (accord de principe) synthétisant les principaux accords après la période de négociation.»

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Preuve du sérieux du dossier et de la reprise imminente, les Girondins de Bordeaux pourraient se présenter devant la DNCG avec l’accord final de vente. Une source proche du dossier explique que les grandes lignes du projet seront dévoilées lors de l’officialisation de la vente. Pour le moment, Sparta Capital devrait injecter 20 millions d’euros sur trois ans et 6 millions dès cet été, alors que Gérard Lopez, qui détiendra donc 33 %, devra mettre environ 3 millions d’euros. Pour la suite, à moyen terme, France Bleu explique qu’on se dirige vers une co-présidence avec Gilles Frétigné et Gérard Lopez.