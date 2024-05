La sortie de la mère de Mbappé affole l’Espagne, l’Angleterre tremble avant l’Euro 2024

Fayza Lamari tease l’arrivée de son fils à Madrid

Kylian Mbappé a organisé un dîner d’au revoir hier avec près de 250 invités dans un prestigieux restaurant italien. Famille et coéquipiers étaient présents pour l’occasion. À la fin de la soirée, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a été interrogée par des journalistes espagnols sur la destination de son fils l’an prochain. Avec un grand sourire, elle a répondu : «mais vous le savez déjà non ?» Une phrase qui confirme un peu plus l’arrivée de Mbappé au Real Madrid comme on vous l’a révélé le 7 janvier dernier. Une déclaration qui n’a pas tardé à être reprise massivement par toute l’Espagne. La presse ibérique s’impatiente de l’arrivée du Français. Reste à savoir quand ce dernier va l’annoncer.

La suite après cette publicité

C’est l’hécatombe chez les Three Lions !

L’Euro 2024 approche à grands pas ! Et du côté du Daily Mirror, on s’inquiète pour la sélection anglaise. Alors que Gareth Southgate n’a toujours pas communiqué officiellement le groupe qui prendra part à cette grande compétition internationale, l’état de la défense fait trembler le Royaume. Le tabloïd s’est amusé à lister le temps de jeu des cadres en défense et le bilan fait froid dans le dos. En effet, Luke Shaw, Maguire, Chilwell, Trippier et Stones pour ne citer qu’eux, ont disputés très peu de minutes depuis plusieurs mois. Un manque de rythme qui pourrait porter préjudice à la sélection anglaise qui court toujours derrière un sacre.

À lire

PSG-Lille, axe majeur du mercato estival 2024 ?

Le Barça anticipe un départ de Xavi

À Barcelone, on se rapproche doucement de la «décision finale» pour Xavi comme le titre Mundo Deportivo. Après les déclarations sur la situation économique du club, Laporta est en balance pour savoir s’il conserve Xavi ou non. Il reste une semaine au président pour trancher sur son cas. En cas de nouveau départ de Xavi, Rafa Marquez et Hansi Flick sont les deux options les plus sérieuses. Le premier connaît le club et sait faire progresser de jeunes joueurs. Le second possède un beau palmarès et une belle réputation. De son côté, Sport évoque d’autres pistes comme Thiago Motta, Thomas Tuchel et Roberto de Zerbi pour prendre la place de Xavi.